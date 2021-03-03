Верховний суд залишив без руху позов, який оскаржує указ Зеленського про відсторонення Тупицького

Касаційний суд у складі Верховного Суду залишив без руху позов, яким удруге оскаржено Указ президента Володимира Зеленського від 29 грудня 2020 року № 607/2020 щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду.

В ухвалі від 2 березня у справі № 9901/43/21 зазначено, що для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний термін, який є спеціальним для такої категорії справ (ч. 5 ст. 122 КАС України).

Позивач звернувся до суду 26 лютого, проте строк оскарження Указу закінчився 29 січня 2021 року.

"Оскільки позовну заяву подано з пропуском строку, КАС ВС ухвалив залишити її без руху та надати позивачеві десятиденний строк із дня вручення копії цієї ухвали для усунення недоліків позовної заяви шляхом надання до суду заяви про поновлення строку оскарження та доказів поважності причин його пропуску", - наголосили у суді.

У Верховному суді нагадали, що позивач раніше вже звертався з позовом до суду. 3 лютого 2021 року суд відмовив у відкритті провадження у справі № 9901/20/21, мотивуючи тим, що позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Це рішення позивач оскаржив в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного Суду.

Нагадаємо, 1 березня голова КСУ Тупицький вдруге оскаржив у Верховному Суді указ №607/2020 президента про відсторонення його від посади судді.

3 лютого Верховний Суд відмовив Тупицькому у відкритті провадження, мотивуючи тим, що його не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

У кінці грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення. В КСУ тоді заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю.

В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним, а Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним з формальних причин.