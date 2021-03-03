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"Укравтодор" зобов’язався відремонтувати Дарницький міст до кінця 2021-го

"Укравтодор" і "Укрзалізниця" підписали меморандум.

"Укравтодор" зобов’язався відремонтувати Дарницький міст до кінця 2021-го
Фото: elektraua.livejournal.com

"Укравтодор" у 2021 році добудує всі з'їзди з Дарницького залізнично-автомобільного мосту в Києві через Дніпро.

Відповідний меморандум підписав глава "Укравтодору" Олександр Кубраков із Володимиром Жмаком - головою правління АТ "Укрзалізниця", на балансі якого перебуває міст, передає "Інтерфакс-Україна".

"Роботи розпочнуться вже влітку. І буде завершено всі роботи до кінця 2021 року", - сказав присутній під час підписання в Києві в середу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, на мосту необхідно доробити освітлення і з'їзди на лівому березі Дніпра.

Тимошенко піддав критиці владу столиці за слабку зацікавленість у добудові моста. "Якщо Київ не йде у "Велике будівництво", то "Велике будівництво" йде в Київ", - заявив він.

Заступник голови Офісу президента знову нагадав, що "Укравтодор" готовий також у стислі терміни завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проект зі свого балансу.

Кубраков уточнив, що після його заяви про готовність "Укравтодору" взятися за Подільсько-Воскресенський міст "від міста почули (тільки) якісь ідеї про робочі групи".

"Позиція проста: або ми добудовуємо й готові назвати термін, або місто добудовує і називає термін. Заговорювати не треба", - заявив глава "Укравтодору".

Нагадаємо, Дарницький міст (відомий як міст Кирпи)  почали будувати у 2004 року. Залізничний рух по мосту стартував 27 вересня 2010 року. 17 грудня 2010 року по мосту відкрили автомобільний рух з лівого берега на правий, а 31 травня 2011 року - з правого на лівий.

У вересні 2018-го повідомляли, що вартість завершення будівництва становить близько 30 млн євро.

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