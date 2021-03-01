Кубраков: Укравтодор здатен завершити Подільсько-Воскресенський міст за один будівельний сезон

Укравтодор має досвід системного відновлення мостів по всій країні та необхідні компетенції для виконання складних проєктів. Передача Подільсько-Воскресенського мосту в Києві на баланс держави дозволить добудувати його в стислі терміни, заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Він повідомив, що минулого тижня агентство звернулося до КМДА щодо передачі Подільсько-Воскресенського мосту. Офіційної відповіді ще не було, але мер столиці Віталій Кличко встиг заявити, що будуватиме міст самостійно.

«КМДА неодноразово повідомляла про перенесення строків завершення будівництва. Останній дедлайн – грудень 2020 року. Зауважу, що освітлення чи відкриття одного зі з’їздів – не дорівнює повному завершенню усіх робіт, які дійсно можуть вирішити транспортні виклики міста», - коментує Кубраков.

За його словами, Укравтодор здатен завершити будівництво швидше за міську владу. «Подільсько-Воскресенський міст для київської влади – унікальний та складний проєкт, у той час як для Укравтодору – це один із сотень мостових проєктів, якими управляє Державне агентство. У минулому році нам вдалося завершити будівництво на десятках довгобудів», - пояснив голова Укравтодору.

Він нагадав, що по Запорізьких мостах першу чергу відкрили для руху вже наприкінці 2020 року. У Кременчузі за 3 роки зведуть новий вантовий міст. У Києві до кінця 2021 року завершать роботи на Дарницькому мості.

Всього за програмою «Велике будівництво» за 5 років оновлять близько 1 400 мостів та шляхопроводів. Подільсько-Воскресенський міст може стати частиною цієї програми.

«Досвід Укравтодору показує, що навіть найскладніші об’єкти можливо добудувати та побудувати максимально швидко – якщо є політична воля, фінансування та належна організація усіх процесів», - підкреслив голова агентства, додавши, що завершити будівництво всього комплексу Подільско-Воскресенського мосту можна за один будівельний сезон.