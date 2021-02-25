Укравтодор і Держагентство розвитку туризму домовилися з приватними інвесторами щодо розбудови курортів у Карпатах

Укравтодор і Державне агентство розвитку туризму домовилися про співпрацю щодо розвитку гірських курортів з трьома приватними інвесторами – компаніями "Буковель", "ОККО-Холдінг" та "Боржава Есет". Відповідний Меморандум вони підписали у середу, 24 лютого, в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура». Сторони домовилися про співпрацю задля реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та проєкту "Велике будівництво".

"Ми націлені на об’єднання зусиль органів державної влади та місцевих підприємців у створенні сприятливих умов для розвитку туризму як одного з провайдерів покращення економіки України. Особливо це важливо для Карпатського регіону, де розвиток туристичної інфраструктури передбачає насамперед створення робочих місць", — повідомила голова ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Згідно із Меморандумом, Держагентство розвитку туризму проводитиме консультації з учасниками туристичного ринку і місцевими громадами. І за їхніми результатами надаватиме Укравтодору пропозиції щодо поліпшення стану доріг.

Сторони наголосили на тому, що дорога до гірських курортів має бути зручною, безпечною і "не перетворюватись у ще один елемент екстрим-туру". Вони також висловили підтримку реалізації проєкту "Карпатське коло курортів", яке дасть змогу створити комплексні туристичні продукти в межах регіону: від зеленого туризму до культурних подій світового значення.

"Наше спільне завдання — це розвиток туристичної інфраструктури, створення локацій, які відповідають міжнародним стандартам та комфортні для відвідувачів. І завдяки підпроєкту "Великого будівництва" під назвою "Мале Карпатське коло" ми маємо реальні можливості для втілення цих цілей", — зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.