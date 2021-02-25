Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
ГоловнаЕкономікаДержава

Укравтодор і Держагентство розвитку туризму домовилися з приватними інвесторами щодо розбудови курортів у Карпатах

Сторони домовилися про співпрацю задля реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та проєкту "Велике будівництво".

Укравтодор і Держагентство розвитку туризму домовилися з приватними інвесторами щодо розбудови курортів у Карпатах
Фото: facebook/VISIT Ukraine

Укравтодор і Державне агентство розвитку туризму домовилися про співпрацю щодо розвитку гірських курортів з трьома приватними інвесторами – компаніями "Буковель", "ОККО-Холдінг" та "Боржава Есет". Відповідний Меморандум вони підписали у середу, 24 лютого, в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура». Сторони домовилися про співпрацю задля реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та проєкту "Велике будівництво".

"Ми націлені на об’єднання зусиль органів державної влади та місцевих підприємців у створенні сприятливих умов для розвитку туризму як одного з провайдерів покращення економіки України. Особливо це важливо для Карпатського регіону, де розвиток туристичної інфраструктури передбачає насамперед створення робочих місць", — повідомила голова ДАРТ Мар’яна Олеськів.

Згідно із Меморандумом, Держагентство розвитку туризму проводитиме консультації з учасниками туристичного ринку і місцевими громадами. І за їхніми результатами надаватиме Укравтодору пропозиції щодо поліпшення стану доріг.

Сторони наголосили на тому, що дорога до гірських курортів має бути зручною, безпечною і "не перетворюватись у ще один елемент екстрим-туру". Вони також висловили підтримку реалізації проєкту "Карпатське коло курортів", яке дасть змогу створити комплексні туристичні продукти в межах регіону: від зеленого туризму до культурних подій світового значення.

"Наше спільне завдання — це розвиток туристичної інфраструктури, створення локацій, які відповідають міжнародним стандартам та комфортні для відвідувачів. І завдяки підпроєкту "Великого будівництва" під назвою "Мале Карпатське коло" ми маємо реальні можливості для втілення цих цілей", — зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв про те, що у 2021 році реалізація проєкту "Мале Карпатське коло" буде пришвидшена і за два-три роки він буде втілений. У рамках проєкту оновлюються і будуються нові дороги між туристичними центрами Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей, в тому числі між новими курортами, які будуть побудовані у Славську та Боржаві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також