Укравтодор має намір побудувати і відремонтувати 150 мостів за 2022 рік

В квітні 2020 року президент Володимир Зеленський оголосив про старт Національної програми відновлення мостів. Програма є важливою складовою «Великого будівництва» і має за мету за 5 років відновити зношений мостовий фонд країни. Про план реалізації програми на форумі «Україна 30. Інфраструктура» розповів директор Департаменту розвитку доріг Укравтодору Андрій Івко.

«Головна проблема інфраструктури мостів – це вік. Понад 80% штучних споруд в країні були побудовані до 1980-го року», - розповів Івко.

Укравтодор проінспектував 73% всіх мостів і визначив 895 мостів, які потребують першочергового ремонту. Ще 169 мостів наближені до аварійного стану. Саме вони стали пріоритетом національної програми.

За минулий рік Укравтодор мав відновити 100 мостів, але встиг зробити більше – 158. Серед них багато таких, що були розпочаті, а потім закинуті багато років тому. Типовий приклад - мости в селах Розтоки та Маршинці Чернівецької області, які постраждали внаслідок повені 2008 року.

Але найбільшим довгобудом є Запорізькі мости, будівництво яких розпочалося ще в 2004 році. Івко нагадав, що в грудні 2020 року було запущено рух по частині Балкового мосту, а все будівництво планують завершити до кінця 2022 року.

«Роботи виконує компанія «Онур», вони йдуть дуже швидко. Вже прибув плавкран LK-800, який будуватиме вантовий міст безпосередньо у Запоріжжі», - розповів представник Укравтодору.

Ще один масштабний проєкт – будівництво з нуля мосту в Кременчуці. Івко повідомив, що підрядником стала компанія «Догуш», яка розпочинає роботу по схемі design&build.

«Тобто, спочатку будуть проєктувати, а потім будувати новий міст, - пояснив Івко. - Це надзвичайна подія для всього регіону та агломерації промисловості Кременчука. Міст буде вантовим – це поширена світова практика, яка застосовується для мостів з прольотами понад 150 м».

Загалом бюджет програми нараховує 28,7 млрд грн. За підрахунками Укравтодору, програма додасть до 1% росту ВВП за 5 років, створить 3 250 робочих місць для мостовиків і ще 15 600 – в суміжних галузях, та згенерує 3,65 млрд грн щороку для вітчизняної промисловості та видобутку матеріалів для відновлення мостів.

«Наші плани на 2021 рік: оновити і побудувати 150 мостів, відкрити рух Вантовим мостом у Запоріжжі, почати будівництво Кременчуцького мосту, а також Ямпільського мостового переходу через р.Дністер на кордоні з Молдовою, через який пролягатиме маршрут Київ-Кишинів», - наголосив Івко.

Нагадаємо, під час форуму «Україна 30. Інфраструктура» заступник голови ОП Кирило Тимошенко розповів, що в рамках програми «Велике будівництво» цього року запустять новий проєкт – «Велика реставрація» з відновлення культурних пам’яток і так званих туристичних магнітів. Зокрема, йдеться про острів Хортиця, гірськолижні курорти Львівщини і Закарпаття, Одесу тощо.