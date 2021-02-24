На об'єкти "Великого будівництва" у 2021 році спрямують 9 млрд гривень, - Чернишов

Цього року до програми увійшло 500 об’єктів.

Цього року на реалізацію програми "Велике будівництво" буде спрямовано 9 млрд гривень.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час Всеукраїнського Форуму "Україна 30. Інфраструктура".

"Програма Президента "Велике будівництво" не зупиняється, а навпаки - активно розвивається і розширюється. У порівнянні з минулим роком, загальне фінансування програми в 2021 році зросте майже вдвічі. Окрім того, у цьому році до соціального блоку ми додаємо ще два важливі напрями: медичний та культурний", - зазначив Чернишов.

Він уточнив, що цього року до програми увійшло 500 проєктів: 95 шкіл, 70 дитячих садочків, 80 спортивних, 35 лікарень та 20 культурних об’єктів, 200 амбулаторій та 40 проектів економічного розвитку.

"Соціальна складова "Великого будівництва" залишається такою ж вагомою у 2021 році, як і в попередньому 2020-му. Але ми поступово вводимо та будемо збільшувати у майбутньому частку проектів економічного розвитку", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський озвучив плани "Великого будівництва" на 2021 рік. За його словами, головним завданням є ремонт 6,5 тисячі км доріг до кінця року.

Другим стратегічним напрямком стане національна програма оновлення мостів - у 2021 році планують оновити 245 мостів. Серед них - Кременчуцький міст, будівництво якого має бути розпочато і завершено до кінця року.

Третім напрямком, за словами президента, буде розвиток залізничного сполучення. Зокрема, будуть запущені нові маршрути поїздів "Інтерсіті".