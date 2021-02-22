Голова "Укравтодору" анонсував мегапроєкти на 2021 рік

Виступаючи на Всеукраїнському форумі "Україна 30", голова Укравтодору Олександр Кубраков повідомив, що у 2020 році вдалося на 19% знизити вартість ремонту доріг для бюджету України та наростити його масштаби.

Так, минулого року було відремонтовано 4000 км доріг або 17% всіх доріг національного значення, а план на 2021-ий - 4500 км.

"Думаю, в квітні ми скорегуємо свої плани і зробимо більше - не 4500, як ми анонсували, а більше на 2000. Вже готова проєктна документація, нам лише потрібно розібратися з джерелами фінансування. І якщо ми зробимо ці 4500 км, то разом з попереднім роком це буде 37% мережі доріг. І це вже помітно і відчутно", - сказав Кубраков.

Він підкреслив, що розвиток доріг вже має істотний вплив на економіку України, зокрема почав розвиватися туризм.

"Гірські курорти вже відчули позитивну динаміку. Але коли говорять, що це наші люди поїхали на західні курорти, бо закриті інші країни, то це не так, адже в минулому році в Буковелі 60% туристів були іноземцями - зі Східної Європи", - сказав він.

Також масштабний ремонт доріг позитивно вплинув і на бізнес логістичних компаній, і на діяльність Укрпошти, оскільки швидкість руху автотранспорту зросла, а витрати на ремонт і паливо - скоротилися.

Кубраков підкреслив, що з урахуванням результатів 2020 року та планів на 2021 рік обсяги ремонту доріг перевищать обсяги попередніх 10 років.

Також Кубраков офіційно заявив, що в цьому році стартує ряд так званих "мегапроєктів", а саме буде завершено проєктування двох ділянок Київської окружної дороги і відразу ж почнеться їх будівництво.

"Розпочнеться ремонт траси М-30, яка з'єднає схід і захід країни. Буде побудований новий пункт контролю між Україною і Польщею разом з будівництвом нової дороги до нього", - повідомив голова Укравтодору.

І за планом на 2021 рік аналогічний контрольний пункт буде побудований на кордоні з Молдовою, при цьому на маршрут Київ - Кишинів вже оголошені тендерні процедури.