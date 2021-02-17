У рамках "Великого будівництва" відремонтують дорогу до КПП "Нові Трояни" на кордоні з Молдовою

В Одеській області у 2021 році буде завершений ремонт дороги Т-16-32, яка веде до міжнародного пункту пропуску "Нові Трояни" на кордоні з Молдовою, повідомили в "Укравтодорі". Роботи проводяться у рамках президентської програми "Велике будівництво".

Автомобільна дорога Т-16-32 КПП "Нові Трояни" – Кубей проходить територією Болградського району та з’єднує міжнародний пункт пропуску і селище Кубей. Загальна протяжність дороги становить 23 км.

Торік у рамках "Великого будівництва" було відновлено 10 км цієї траси – на ділянці від села Городнє до села Кубей.

Цього року ремонт запланований на ділянці протяжністю 12 км від КПП "Нові Трояни" до села Городнє. Виготовлення проєктно-кошторисної документації уже триває. Таким чином дорога до кордону з Молдовою буде оновлена по всій протяжності. Підрядна організація - ТОВ "Євродор".