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Через відсутність вугілля відключені 4 енергоблоки ТЕС, - ЗМІ

За добу загальний запас вугілля зменшився на 20 тис. тонн.

Через відсутність вугілля відключені 4 енергоблоки ТЕС, - ЗМІ
Запорожская ТЭС
Фото: http://envim.info

За 16 лютого на складах ТЕС і ТЕЦ  запаси вугілля всіх марок зменшилися ще на 20 тис. т.: надійшло 58,6 тис. т., витрачено 77,8 тис. Згідно із затвердженим урядом нормативу, станом на ранок 17 лютого на складах ТЕС і ТЕЦ має бути 1,038 млн т.,  було лише 414,4 тис. т. Про це свідчать дані міністерства енергетики, опубліковані в середу, 17 лютого. Про це пише gazeta.ua.

Окрім того, видання з посиланням на дані оператора об'єднаної енергосистеми НЕК "Укренерго", опубліковані 17 лютого, повідомляє, що через брак вугілля були відключені від енергосистеми 4 енергоблоки. Це 2 енергоблоки Зміївської ТЕС, що входить в держкомпанію ПАТ "Центренерго" і 2 енергоблоки Запорізької ТЕС, що входить в ДТЕК Ріната Ахметова.

Крім того, ще 13 енергоблоків ТЕС раніше вже були зупинені на аварійний ремонт. За даними ЗМІ, разом 17 енергоблоків ТЕС не можуть виробляти електроенергію в розпал опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що запасів вугілля на українських ТЕС вистачить на кілька днів роботи. В такому разі, віялових відключень електроенергії, за словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, можна буде уникнути тільки через імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

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