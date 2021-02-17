Фонд енергоефективності отримав понад 300 заявок від ОСББ на модернізацію будинків

Фонд енергоефективності отримав уже 380 заявок від ОСББ на проведення енергоефективної модернізації багатоквартирних будинків.

Про це у межах спільної наради з представниками Мінрегіону, фонду та донорських організацій повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він зазначив, що з 2,78 млрд гривень для програм модернізації 1,94 млрд - донорські кошти, повідомили на сторінці міністерства у Facebook.

"Ми повинні зосередити свою діяльність на реалізації вже поданих проєктів. До початку опалювального сезону 2021-2022 повинні бути завершені роботи з енергоефективності по більшості з них", - повідомив Чернишов.

Міністр закликав ОСББ активніше долучатися до програм з енергоефективності. Він додав, що з 2021 року розмежовуються "теплі кредити" та програма фонду "Енергодім". Перший проєкт поширюється на підтримку індивідуальних домогосподарств, що створює більше умов для долучення до програми "Енергодім".

Нагадаємо, що "Енергодім" - програма часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках. Ознайомитися з правилами подачі заявки на цю програму можна на сайті Фонду енергоефективності.