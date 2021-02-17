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Фонд енергоефективності отримав понад 300 заявок від ОСББ на модернізацію будинків

До початку наступного опалювального сезону планують завершити роботи щодо більшості заявок. 

Фонд енергоефективності отримав понад 300 заявок від ОСББ на модернізацію будинків
Фото: Макс Требухов

Фонд енергоефективності отримав уже 380 заявок від ОСББ на проведення енергоефективної модернізації багатоквартирних будинків.

Про це у межах спільної наради з представниками Мінрегіону, фонду та донорських організацій повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він зазначив, що з 2,78 млрд гривень для програм модернізації 1,94 млрд - донорські кошти, повідомили на сторінці міністерства у Facebook.

"Ми повинні зосередити свою діяльність на реалізації вже поданих проєктів. До початку опалювального сезону 2021-2022 повинні бути завершені роботи з енергоефективності по більшості з них", - повідомив Чернишов.

Міністр закликав ОСББ активніше долучатися до програм з енергоефективності. Він додав, що з 2021 року розмежовуються "теплі кредити" та програма фонду "Енергодім". Перший проєкт поширюється на підтримку індивідуальних домогосподарств, що створює більше умов для долучення до програми "Енергодім".

Нагадаємо, що "Енергодім" -  програма часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках. Ознайомитися з правилами подачі заявки на цю програму можна на сайті Фонду енергоефективності. 

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