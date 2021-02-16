МІУ підписало контракт на будівництво аеродрому в Дніпрі вартістю 4 млрд гривень

Одне з найбільших міст в Україні отримає новий аеропорт.

Державне підприємство "Фінінпро" Державного агентства інфраструктурних проектів України в понеділок, 15 лютого, підписало контракт з компанією "Альтіс-Констракшн" на будівництво нового аеродромного комплексу в Дніпрі.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

"Договір з генпідрядником на будівництво нового аеродрому в Дніпрі укладено. Компанія виконає роботи за 3,95 млрд грн, що на 30% менше від очікуваної вартості робіт, яка складала 5,7 млрд грн", - сказав з цього приводу міністр Владислав Криклій.

Нова злітно-посадкова смуга матиме довжину 3,2 км. Її мають оснастити сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Всього будівництво триватиме близько 3 років.

Бенефіціар "Альтіс-Констракшн" - Олександр Глімбовський, тесть колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Холдинг "Альтіс" раніше будував новий термінал аеропорту "Львів", термінал D у "Борисполі", термінал аеропорту в Запоріжжі.

Паралельно приватний інвестор "НС-Дніпро" Олександра Ярославського має побудувати новий пасажирський та VIP-термінали аеропорту.

Нагадаємо, що термінал міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" перебуває у приватній власності, а злітно-посадкова смуга належить державі.

Попередня влада розглядала можливість побудувати новий аеропорт у смт Солоне - між Дніпром і Запоріжжям, але після приходу до влади Володимира Зеленського від цього проєкту відмовилися.