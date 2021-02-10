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З мерії Дніпра звільнили 655 працівників

Депутати затвердили нову урізану структуру виконавчих органів.

З мерії Дніпра звільнили 655 працівників
Фото: dniprorada.gov.ua

Дніпровська міська рада звільнила 655 працівників мерії.

Про це повідомив мер Борис Філатов.

За затвердження нової структури виконавчих органів Дніпровської міської ради та загальної кількість працівників депутати проголосували на позачерговій сесії.

Філатов анонсував масове скорочення працівників ще 8 лютого.

"Життя не стоїть на місці, десь ми об'єднуємо комунальні підприємства, десь скорочуємо зайвий адміністративний персонал, десь прибираємо задвоєний функціонал, а десь замінюємо перекладання паперів цифровими технологіями. За кожним конкретним випадком територіальній громаді будуть дані всі вичерпні пояснення. Людям, яких звільнили, по можливості, будуть представлені альтернативи працевлаштування і дотримані їх трудові та соціальні права", - написав він у фейсбуці.

Питання про нову структуру мерії прийняли без обговорення, вся позачергова сесія вмістилася у дев'ять хвилин.

Депутати також призначили нових заступників міського голови Дніпра.

Заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо правоохоронної діяльності став Денис Колесников.

Заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів стала директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко.

Заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо цифрової трансформації – Костянтин Цепенніков.

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