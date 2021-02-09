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З'їзд "Слуги народу" перенесли на четвер

Вища рада партії й досі не отримала прізвища кандидатів на довибори на проміжних виборах у кількох виборчих округах.

З'їзд "Слуги народу" перенесли на четвер
Фото: facebook/Слуга Народу

З'їзд партії "Слуга народу" перенесено на четвер, 11 лютого, через невизначеність з кандидатами на довибори на проміжних виборах у 50 і 87 одномандатних виборчих округах.

Про це LB.ua повідомили джерела зі "Слуги народу".

"Вища рада партії й досі не отримала прізвища кандидатів. А за уставом перед з’їздом саме вища рада має обговорити конкретні пропозиції. Чому й досі ми не отримали ці прізвища? Бо консультації ще тривають. Остаточних домовленостей щодо висунення конкретних людей нема. Прізвища постійно змінюються", - розповів один з депутатів, що входить до вищої ради партії.

За офіційним повідомленням пресслужби партії, брифінг голови партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка і кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах у 50 і 87 одномандатних виборчих округах, який було заплановано на середу, перенесено на четвер, 11 лютого, на 15:00.

Це вже не перше перенесення з’їзду "Слуги народу". Призначений на 5 лютого з’їзд відклали до 10 лютого. За інформацією від джерел LB.ua у фракційному складі, причиною перенесення з'їзду стали "консультації щодо висунення кандидатів на довибори в округах". 

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