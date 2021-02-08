Потураєв: де-факто склалась коаліція "Слуги народу" і "Довіри"

Депутат Верховної Ради Микита Потураєв заявив, що в Верховній Раді де-факто склалась коаліція "Слуги народу" і "Довіри".

Про це він сказав в інтерв'ю "Цензору", коментуючи чутки про те, що метою санкцій проти "телеканалів Медведчука" є примусу ОПЗЖ до співпраці зі "слугами".

"Це конспірологія", - відповів Потураєв.

"У нас зараз досить стабільна політична ситуація. Більш того, у "Слуг народу" - і це було б нечесно приховувати - з багатьох питань де-факто склалася коаліція, або, скажімо так, зафіксовано згоду з групою "Довіра" і деякою частиною позафракційних депутатів. А коли йдуть закони, за якими є загальна згода, ми отримуємо голосу і "Європейської солідарності", і "Голоси", і навіть "За майбутнє" (при всіх напружених відносинах з паном Коломойським). Це, звичайно, в першу чергу соціальні закони. Але якщо ми говоримо про закони євроінтеграційні, то майже завжди (якщо тільки у нас немає спору по нормам технічного властивості) і "Голос" голосує, і "Європейська солідарність" часто голос дає", - сказав він.

Потураєв додав, що "Слуга народу" не має потреби в ОПЗЖ.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" має 245 депутатів, тоді як для прийняття рішень потрібно мінімум 226 голосів. Через це в Верховній Раді немає коаліції, а існує так звана монобільшість президентської партії.

Але насправді "Слуга народу" не має достатньої кількості голосів. За підрахунками Комітету виборців України, тільки 37 з 230 законів, ухвалених Верховною Радою в 2020 році, "слуги" могли б прийняти самі.

Станом на грудень 2020 року фракція давала за прийняті закони в середньому тільки 211 голосів.

Група "Довіра" має 20 депутатів, її очолює Олег Кулініч, друг аграрного олігарха Андрія Веревського.