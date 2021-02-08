Ще два енергоблоки ТЕС виведено в аварійний ремонт

З десяти блоків, що не працюють, вісім належать ДТЕК.

В понеділок ще два енергоблоки теплових електростанцій було виведено в аварійний ремонт. Зупинилися блок №9 Бурштинської ТЕС (власник - ДТЕК) і блок №4 Київської ТЕЦ-5 ("Київтеплоенерго").

Натомість з ремонту повернули блок №1 Вуглегірськоі ТЕС ("Центренерго"), повідомив депутат Верховної Ради Андрій Герус в своєму телеграм-каналі.

Станом на ранок 8 лютого у аварійному ремонті знаходяться 10 енергоблоків: вісім блоків на станціях групи ДТЕК та по одному на "Донбасенерго" та "Київтеплоенерго".

За словами Геруса, енергосистема збалансовується за допомогою газових блоків "Центренерго", додаткового виробітку "Укргідроенерго" та імпорту. Станом на ранок понеділка імпорт становить 560 МВт з Білорусі, 276 МВт зі Словаччини і 30 МВт з Угорщини.

Нагадаємо, що ввечері 3 лютого через коротке замикання на підстанції "Луч" зупинилася Запорізька ТЕС, яка належить ДТЕК. На момент ситуації в роботі було задіяно три енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт. Через аварію станція не працювала більше восьми годин.

Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в місті Енергодарі.

Вранці 5 лютого на цій же станції через несправність системи охолодження блочного трансформатора був відключений один з енергоблоків. ДТЕК заявляв, що технологічне порушення, яке вивело з мережі цей блок, нерідке явище, особливо в період високого навантаження. Це не є позаштатною ситуацією.

Щоб компенсувати втрату потужності енергетики станції запустили в роботу інший блок.

6 лютого через шум у топці котла зупинили блок №2 Ладижинської ТЕС, а через несправність автомата безпеки - блок №5 Добротвірської ТЕС.