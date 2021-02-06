Кулеба впевнений, що Росія мститиметься за "канали Медведчука"

"Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія не залишить без відповіді закриття проросійських каналів "112 Україна", NewsOne і Zik і до цього потрібно готуватися.

"Думаю, що конкретно зараз у них є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть і відповідь прилетить", - сказав Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде нанесений Росією", - додав він. Кулеба вважає, що найгірше, що Росія могла, вона вже зробила, окупувавши частину території України.

Міністр додав, що міжнародні партнери в цілому підтримали рішення про закриття телеканалів.

"Ніхто нас відкрито, прямолінійно за це не розкритикував. Схвальна оцінка є від низки партнерів міжнародних. Європейський союз в традиційному для себе дусі більш нейтрально висловився, але при цьому зазвичай в таких випадках за інших обставин Європейський союз критикував би. Але це настільки очевидна справа, що ні в кого з наших міжнародних партнерів не повернувся язик сказати щось проти цього акту самозахисту з боку української держави", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що в 2018-2019 годах інформаційні телеканали "112 Україна", NewsOne і Zik перейшли у власність депутата Тараса Козака, наближеного до Віктора Медведчука.

Козак тривалий час працював у податкових органах. У 2005-2010 роках був заступником голови Державної митної служби. Потім пішов у політику, і в 2014-му обрався до парламенту від "Опозиційного блоку". Зараз він разом з Медведчуком є членом фракції ОПЗЖ.

2 лютого 2021 року Козак та його телеканали потрапили під санкції РНБО.