Тимошенко вимагає оприлюднити інформацію про обсяг закачаного влітку газу і його ціну

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко звернулася до прем’єр-міністра України із депутатським запитом, в якому вимагає надати інформацію щодо обсягів закачаного у підземні сховища газу і ціну його закупки. Відповідний запит було зачитано на пленарному засіданні Верховної Ради України у п’ятницю, 5 лютого.

Зокрема, Юлія Тимошенко вимагає оприлюднити інформацію щодо обсягу природного газу, який був закачаний в сховища АТ «Укртрансгаз» протягом 2020 року, та середньозваженої ціни закачування природного газу в сховища АТ «Укртрансгаз» протягом 2020 року та відповідні помісячні показники (місячний обсяг та середньомісячна ціна). Окрім того, про належність закачаного природного газу за компаніями із вказанням резиденства і режимів зберігання (закачування і відбору та спрямування (відбір) газу зі сховищ АТ «Укртрансгаз» за компаніями в опалювальний період 2020/2021 року.

За словами Тимошенко, ця інформація необхідна для того, щоб підтвердити відсутність об’єктивних причин для підвищення цін на газ.

«Підвищення ціни газу є наслідком зловживання газопостачальними компаніями, у тому числі НАК «Нафтогаз України», монопольним становищем та абсолютно не враховує спроможність населення здійснювати оплату газу та його постачання», – йдеться у депутатському запиті Юлії Тимошенко.