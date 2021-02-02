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Зниження тарифів має бути першочерговим завданням нової сесії ВР, - Тимошенко

Також «Батьківщина» вноситиме проєкт постанови про директиви уряду звільнити Коболєва та його команду з «Нафтогазу».

Зниження тарифів має бути першочерговим завданням нової сесії ВР, - Тимошенко
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Зниження тарифів має бути першочерговим завданням нової сесії Верховної Ради. На цьому наголосила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради, нагадавши, що її партія внесла відповідний законопроєкт №4680.

«Ми внесли законопроєкт №4680. Він про те, щоб повернути людям український газ за українською ціною і зробити так, щоб зі сховищ людям газ ішов за адекватними цінами, а не втридорога. Я пропоную, щоб лідери фракцій підписали режим ad hoc, і щоб цей закон негайно розглянули в залі», – закликала Юлія Тимошенко.

Водночас лідер партії повідомила, що «Батьківщина» вноситиме проєкт постанови про директиви уряду звільнити Коболєва та його команду з «Нафтогазу».

«Я б хотіла, аби ми тут не теревенили, а діяли. Діяли заради добробуту людей», – наголосила Юлія Тимошенко.

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