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​Тупицький оскаржив у Верховному Суді указ Зеленського про відсторонення

Справу розглядатиме колегія суддів на чолі з Яном Берназюком.

​Тупицький оскаржив у Верховному Суді указ Зеленського про відсторонення
Фото: Макс Требухов

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький оскаржив у Верховному Суді указ №607/2020 президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

"1 лютого 2021 року, до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, у якому позивач оспорює Указ Президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020 «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» з моменту його прийняття", - йдеться в повідомленні.

Тупицький просить визнати указ протиправним та нечинним.

Справу розгляне колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду на чолі з Яном Берназюком.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним з формальних причин.

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