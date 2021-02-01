Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції

"Але я закликаю колег, тих, хто мене підтримував, залишитися у фракції. Тому що нечистоплотне оточення президента веде його та країну у прірву".

Нардеп Олександр Дубінський назвав його виключення з фракції "Слуга народу" маніпуляцію в інтересах оточення президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив після засідання фракції, повідомили джерела LB.ua.

"Це маніпулятивна історія... Якась кількість фракції проголосувало «за», але не надаючи підписних листів. І це стало результатом голосування. Як ви розумієте, пройдені всі червоні лінії. Ми побачили справжні обличчя політичних акторів. І в Офісі президента, і в українському парламенті. Тому це маніпулятивний результат, необхідний конкретним людям і для отримання конкретного результату, для вирішення власних проблем... По суті, це маніпуляція, необхідна для подальшого тиску на президента та фракцію. З використанням афер і доносів для тиску на українську владу" , - заявив він.

"У такому вигляді, як це відбувається, це не може залишатися далі. Очевидно, що після проходження цих червоних ліній залишатися у фракції немає сенсу й не потрібно. Жодному розсудливому депутату. Але я закликаю колег, тих, хто мене підтримував, залишитися у фракції. Тому що нечистоплотне оточення президента веде його та країну у прірву. Якщо це і далі буде продовжуватися, то у цієї прірви ми опинимося дуже швидко. Реальних результатів голосування ми так і не знаємо. Нам сказали, що проголосувала більшість", - додав Дубінський.

Остаточне рішення при виключення Дубінського зі складу фракції "Слуги народу" було ухвалено на сьогоднішньому засіданні. За даними депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, "за" висловилися понад 180 депутатів. Питання виключення постало після внесення нардепа до санкційного списку США.

Минулого понеділка на засіданні "Слуги народу" за участю президента Володимир Зеленський двічі пропонував йому вийти зі складу "Слуги народу", на що Дубінський відповів відомовою та заявив, що не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення "плівок Деркача".

Після цього голова фракції Давид Арахамія ініціював опитування щодо Дубінського у застосунку для слуг народу. Парламентарі анонімно відповідали, чи підтримують вони виключення, зняття Дубінського з посади заступника голови податкового комітету, або ж вони готові підтримати його у заяві фракції. Згідно з результатами, більше 50% учасників опитування підтримали виключення Олександра Дубінського з фракції. Це 100 народних депутатів.

Дубінський також говорив, що слідом за ним з фракції нібито можуть вийти кількадесят нардепів, що напряму поставить під загрозу існування монокоаліції.