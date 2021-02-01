Народного депутата Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" після внесення його до санкційного списку у США.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції увечері понеділка. Згідно з процедурою, для виключення парламентаря зі складу фракції потрібно принаймні 70% підписів його колег. Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram повідомила, що за висловилися понад 180 депутатів з 246.

"За виключення Дубінського зібрали більше 180 підписів. Питання зняття Сольського з голови комітету не розглядалось", - написала вона.

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко додав, що "за" виключення проголосували 198 "слуг", проти - 29, 19 - утрималися.

Про те, що фракція розглядає три сценарії дій щодо Дубінського після включення його до санкційного списку США, стало відомо після засідання "слуг народу" у минулий понеділок за участю президента України. Заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив, що стосовно Дубінського проведуть внутрішнє опитування. За словами Корнієнка, три сценарії щодо Дубінського були такими: "Перший варіант – це підтримати пана Дубінського та спрямувати листи для його підтримки у відповідні організації, закордонні. Другий варіант – це виключення пана Дубінського з фракції. І третій варіант – це ініціація до відповідних структур, що можуть це зробити, про звільнення пана Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань податків та митної політики. Там де голова пан Гетманцев, а Дубинський – заступник голови по квоті фракції "Слуга народу", – розповів він.

Володимир Зеленський двічі просив Дубінського вийти зі складу фракції, на що той категорично відмовив. Сам нардеп також заявив, що ніколи не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення "плівок Деркача".

Після потрапляння до санкційного списку перестав працювати сайт dubinsky.pro, зареєстрований через американський хостинг. Також заблокували канал нардепа на Youtube.

Голова фракції Давид Арахамія ініціював опитування щодо Дубінського у застосунку для слуг народу. Парламентарі анонімно відповідали, чи підтримують вони виключення, зняття Дубінського з посади заступника голови податкового комітету або ж готові підтримати його у заяві фракції. Згідно з результатами, більше 50% учасників опитування підтримали виключення Олександра Дубінського з фракції. Це 100 народних депутатів.

Дубінський також говорив, що слідом за ним з фракції нібито можуть вийти кількадесят нардепів, що напряму поставить під загрозу існування монокоаліції.