​"Слуга народу" проведе з'їзд у п'ятницю, 5 лютого

З'їзд відбуватиметься у два етапи, під час другого очікують низку кадрових перестановок.

У п'ятницю, 5 лютого, партія "Слуга народу" проведе з'їзд.

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції.

За їх інформацією, на засіданні очікується висування кандидатів на 82-му та 50-му мажоритарних округах.

З'їзд відбуватиметься у два етапи, під час другого очікують низку кадрових перестановок. Точну дату другої зустрічі поки не називають. Однак, відомо, що, серед іншого, плануються зміни у складі політради та можлива зміна самої управляючої структури партії.

За словами джерел, одне з завдань - "прибрати з керівництва людей Трофімова (перший заступник голови офісу президента Сергій Трофімов, - ред. ), а також - "зміцнити регіональну вертикаль".

Зазначимо, що Трофімов в Офісі президента був відповідальним за роботу з регіонами. У листопаді минулого року Зеленський звільнив його з посади першого заступника глави Офісу президента та призначив своїм позаштатним радником.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал навколо нардепа від "Слуги народу" Олександа Дубінського. У понеділок, 25-го січня на засіданні фракції президент Зеленський двічі просив його самостійно вийти з фракції, але той відмовився і заявив, що ні в чому не винен. Співрозмовники LB.ua зазначали, що "якщо Дубінського вигнати, він загрожує забрати з собою ще 20-30 осіб. А це розколе фракцію". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Кейс Дубинского и возможные перевыборы".