Кандидатами у міністри енергетики "Слуга народу" розглядає Геруса та Семінського

Фракція "Слуга народу" розглядає дві кандидатури на посаду міністра енергетики у зв'язку з відмовою парламенту призначити Юрія Вітренка.

Це "слуги народу" Андрій Герус та Олег Семінський. Пропозиції щодо цих кандидатур обговорюються у партійних чатах, повідомив у коментарі LB.ua народний депутат Олександр Качура.

"Не знаю, чи буде третя спроба призначення Вітренка. Зараз обговорюється можливість призначення Геруса або Семінського. Вони мають досвід, особливо Семінський, у нафтогазовій сфері, енергетичній сфері", - повідомив він.

Андрій Герус - голова парламентського комітету з питань житлово-комунального господарства та енергетики. Герус з 2017 року очолював Асоціацію споживачів енергетики та комунальних послуг.

Для того, щоб кандидатуру винесли на розгляд парламенту, "Слуга народу" має подати її до прем'єр-міністра, котрий має зробити подання для голосування в залі.

Олег Семінський - заступник голови комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. У 2000-2003 роках був в.о. голови правління Укрнафтогазтехнологія, потім до 2011 року був гендиректором Нафтогазвидобування, а з 2011 по 2013 очолював правління цієї компанії. Фактично він керував Нафтогазвидобуванням разом з Нестором Шуфричем.

У 2012 році Семінського викрали, за його словами, поплічники Миколи Рудьківського - ексміністра транспорту та зв'язку України та колишнього нардепа, голови Соцпартії. Рудьківський у 2014 році втік з України, ув'язнений в Москві у справі за іншим звинуваченням.

Семінський у 2006 році балотувався у Раду від Соціалістичної партії. На виборах 2019 року переміг за мажоритарним округом від "Слуги народу".

Нагадаємо, що учора парламент удруге відмовився призначати Юрія Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики. Тепер у голови уряду Дениса Шмигаля є 30 днів, щоб внести на розгляд нову кандидатуру. Вітренко поки залишається в.о.міністра.

Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" вважають, що третя спроба зробити з Вітренка віцепрем'єра хоч і можлива, але малоймовірна.

"У минулому люди Ахметова не голосували за Вітренка, якого просував Ігор Коломойський. Вітренко домовився з Ахметовим. І тому люди Коломойського не голосували за нього", - пояснили співрозмовники видання.