Рада прийняла за основу законопроєкт про реформування "Укроборонпрому"

Перший етап передбачає підготовку учасників концерну до реорганізації та перетворення його на акціонерне товариство.

Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проєктом закону №3822 пропонується визначити особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення держконцерну в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, що входять до складу "Укроборонпрому" - у господарські товариства, управління і розпорядження їх майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів держави.

Також передбачається врегулювати проведення реформування держонцерну та його учасників поетапно.

Перший етап передбачає підготовку учасників концерну до реорганізації та перетворення його на акціонерне товариство.

Норми, якими врегульовано цей етап, направлені на забезпечення здійснення заходів з розпорядження майном в контурі Концерну, які дозволять створити відповідну структуру та матеріально-технічну базу державних підприємств, необхідні для подальшої успішної корпоратизації.

Другий етап реформування передбачає утворення галузевих бізнес-об’єднань (ГБО) в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, а також утворення господарських товариств на базі підприємств, включених до складу "Укроборонпрому".

Управління корпоративними правами (частками у статутному капіталі) стосовно ГБО здійснюватиме акціонерне товариство.

Нормами законопроєкту визначається порядок та особливості утворення господарського товариства в ОПК, обмеження в діяльності підприємства в процесі його припинення шляхом перетворення, порядок формування статутного капіталу господарського товариства та особливості функціонування.

Нагадаємо, 21 січня Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував до розгляду законопроєкт №3822 про реформу "Укроборонпрому".

28 січня президент Володимир Зеленський провів робочу нараду і доручив секретарю підготувати та винести питання реформування "Укроборонпрому" на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.

У грудні минулого року гендиректор "Укроборонпрому" Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації. У рамках транформації планується, що держконцерн припинить існування, а натомість - утворять холдингові компанії.