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Профільний комітет погодив законопроєкт про реформу "Укроборонпрому"

Планується два холдинги, в складі одного з яких буде шість субхолдингів.

Профільний комітет погодив законопроєкт про реформу "Укроборонпрому"
Юрій Гусєв
Фото: Рада ТВ

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 20 січня рекомендував Верховній Раді до розгляду законопроєкт №3822 про реформу "Укроборонпрому".

Про це на брифінгу в четвер розказали голова комітету Олександр Завітневич та гендиректор концерну Юрій Гусєв.

"Цей закон надасть можливість дуже пришвидшити трансформацію [Укроборонпрому]. Ми говоримо про термін до одного року", - сказав Завітневич.

В свою чергу Гусєв нагадав, що зараз в концерн-"квазіміністерство" входять 137 підприємств, з яких 21 - на тимчасово окупованій території. Замість нього хочуть створити холдинг з робочою назвою "Оборонні системи" (65 підприємств, шість субхолдингів) і окремий "Аерокосмічний холдинг".

"Укроборонпром сьогодні існує в законодавчій рамці, яка була визначена ще в 2011 році і без зміни цієї рамки неможливо забезпечити реформування оборонно-промислового комплексу і підприємств Укроборонпрому", - пояснив Гусєв необхідність прийняття законопроєкту.

Він, зокрема, дозволяє корпоратизацію (тобто створення акціонерних товариств) замість казенних підприємств, які перебувають в процедурі банкрутства; перетворення державних підприємств в акціонерні товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю; прописує механізм вивільнення обтяжених активів шляхом їх заміни рівноцінними тощо.

Реформа почнеться з самого концерну, який буде перетворено в акціонерне товариство.

Нагадаємо, що у грудні генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації. У рамках транформації "Укроборонпрому" планується, що держконцерн припинить існування, а натомість утворять холдингові компанії. 

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