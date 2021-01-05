"Антонов" отримає кредит у 3 млрд гривень на будівництво літаків Ан-178 для Міноборони

АТ "Укрексібманк" та державне підприємство "Антонов" домовилися про кредит майже у 3 млрд гривень на фінансування проєкту будівництва трьох транспортних літаків Ан-178 для Міністерства оборони України.

Термін виконання робіт складає чотири роки, повідомили у пресслужбі "Укроборонпрому".

Цей контракт щодо будівництва трьох літаків під державні гарантії є першим держзамовленням на будівництво вітчизняних повітряних транспортників для ЗСУ.

Поставка першого серійного літака очікується після сертифікаційних випробувань та отримання сертифікату в 2023 році.

В "Укроборонпромі" зазначили, що літак Ан-178 призначений для доставки особового складу і легкої техніки, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів. В умовах надзвичайних ситуацій він може використовуватися для евакуації населення з зони стихійного лиха, транспортування поранених, десантування рятувальних команд тощо.

Повітряне судно може сідати та злітати з будь-яких аеродромів і має вантажопідйомність до 18 тонн. Максимальна крейсерська швидкість машини становить 825 км/год, максимальна висота польоту – понад 12 км, а його максимальна дальність – близько 5 тис. км.

Літак оснащений двома вітчизняними турбореактивними двигунами Д-436-148ФМ, створеними ВАТ "Мотор Січ" та ДП "Івченко Прогрес", яке входить до складу "Укроборонпрому". "Це важлива подія, яка реально стала можливою завдячуючи особисто Президенту та злагодженій роботі Уряду, профільних Комітетів Верховної Ради, а також Національного банку", – заявив голова корпорації "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

Нагадаємо, що 29 грудня Міністерство оборони та ДП "Антонов" підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України. На думку президента, підписання меморандуму з Міноборони зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій.