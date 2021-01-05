Національна гвардія України розпочинає розробку доктрини за принципами НАТО за участю американських і канадських радників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Представники групи радників з питань доктрини та освіти (DEAG ) провели семінар з розробки інституціональної доктрини за підходами військових формувань країн-членів НАТО. У семінарі також взяли представники Збройних сил Канади.

"У Нацгвардії України є низка документів, які визначають її діяльність, є Концепція і є планування на різних рівнях, але немає такого документу як доктрина, що застосовується у військових структурах країн-членів НАТО, та визначає роль і місце органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях щодо організації виконання повсякденних завдань і забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому", - зазначив представник групи радників з питань доктрини та освіти майор Гарі Квош.

Фото: МВС

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Він наголосив, що важливо, щоб доктрина Національної гвардії Україна не суперечила національним нормативним документам з питань оборони і безпеки та була сумісною з доктринами країн-партнерів.

Нагадаємо, у грудні минулого року в інтерв’ю The New York Times президент Володимир Зеленський заявив, що Україна дотримуватиметься курсу на членство в НАТО, що закріплений у Конституції. Він також зазначив, що незабаром передасть країнам-членам НАТО пропозиції щодо формату участі України у Програмі розширених можливостей Альянсу.