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Україна дотримуватиметься курсу на членство в НАТО, – президент

У Мінських угодах про членство в НАТО нічого немає, зазначив Володимир Зеленський.

Україна дотримуватиметься курсу на членство в НАТО, – президент
Фото: nato.int

Україна дотримуватиметься курсу на членство в НАТО, що закріплений у Конституції.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The New York Times, відповідаючи на запитання “Ви готові виконати вимоги Росії та змінити Конституцію, виключити НАТО як ціну за мир?”.

“У Мінських угодах про членство в НАТО нічого немає, в Нормандському форматі нічого про членство в НАТО немає”, – сказав він. 

Зеленський водночас зробив акцент на ліберальності щодо “права вибору, зокрема у питанні мови”.

“Всі зміни за “Мінськом” у межах децентралізації в Конституції – ми це робимо. Я це говорив Президенту Російської Федерації на зустрічі в Нормандському форматі. Ми це будемо робити, незалежно ні від чого. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Ми це й так робимо. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути – це нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію. Але скрізь має бути логіка. В усіх діях, в усіх компромісах має бути логіка. Логіка і результат”, – додав президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський незабаром передасть країнам-членам НАТО пропозиції щодо формату участі України у Програмі розширених можливостей Альянс

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