Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками скаутських організацій та отримали з їхніх рук Вифлеємський вогонь.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України привітали президентське подружжя.

“Рік, що минає, став певним викликом, але кожен скаут прийняв його згідно зі скаутським законом, наспівуючи за будь-яких умов. Тож нехай цей рік залишиться хвилиною перед світанком, світло якого наповнить затишком, любов’ю та натхненням кожен куточок нашої країни. І нехай цей світанок розпочнеться зі світла миру з Вифлеєму, яке долало кордони та кілометри до України й чекає на кожного у храмі Іоанна Богослова”, – сказала представниця Національної організації скаутів України Наталія Строкань.

Фото: пресслужба ОПУ

Представниця Асоціації гайдів України Марія Чоп’як зазначила, що 2020 рік “навчив нас цінувати нюх і смак, проводити вечірки онлайн, а батьки краще зрозуміли своїх дітей". "У цей день ми вітаємо вас і всю нашу рідну Україну зі святом Святого Миколая. Нехай добрий святий наповнить наші серця радістю й принесе здоров’я в кожну родину", – зазначила вона.

Діти – по одному представнику від кожної організації – разом передали лампадку з Вифлеємським вогнем Главі держави та першій леді.

Фото: пресслужба ОПУ

Володимир Зеленський привітав усіх скаутів та їхні родини з прийдешніми святами й побажав миру.

Нагадаємо, 15 грудня представники Львівського осередку Національної скаутської організації "Пласт" передали працівникам Львівської міської ради Вифлеємський вогонь миру.