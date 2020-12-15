У Львів передали Вифлеємський вогонь миру

Представники Львівського осередку Національної скаутської організації "Пласт" передали працівникам Львівської міської ради Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

"Без пластунів нема Різдва, ви є предвісники Різдва. Дякую вам за цю традицію, за її збереження, що кожного року, не зважаючи на обставини, ви є з нами. Цей рік є особливий, і я також по-особливому до вас сьогодні звертаюсь. Але це ще раз підтверджує, що цей вогонь нам дуже потрібен, щоб дати більше добра, радості та любові. Я би дуже хотів, щоб усі пластуни України та світу побачили цю прекрасну залу Львівської міської ради, і це наша пропозиція для пластунів — якщо вам треба проводити якісь ваші збори, то можете використовувати цю велику сесійну залу. Бажаю усім добра і багато здоров`я", - заявив під час церемонії міський голова Андрій Садовий.

Мер вийшов на онлайн-зв'язок, оскільки хворіє на коронавірус.

Уже багато років поспіль пластуни беруть участь у традиційній церемонії передачі Вифлеємського вогню миру.

Вчора львівські пластуни урочисто перейняли Вифлеємський вогонь від своїх друзів скаутів-харцегів на українсько-польському митному переході Рава-Руська-Гребенне.

Відсьогодні вогонь продовжить свій шлях – пластуни передадуть його в усі школи, лікарні, церкви, військові частини, держустанови й дитячі притулки.

Нагадаємо, у січні 2020 пластуни привезли Вифлеємський вогонь бійцям на передову. Вони передали вогонь військовим і жителям прифронтових міст.

Щорічну передріздвяну традицію поширення Вифлеємського вогню миру пластуни розпочали у Михайлівському соборі 15 грудня. Вже 21-й рік українські скаути поширюють вогонь як символ миру, єдності та любові громадам міст, лікарням, школам, дитячим будинкам.

Вифлеємський вогонь миру щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі австрійські скаути транспортують його літаком до Австрії.