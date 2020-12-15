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Через негоду без світла залишилися 234 населених пункти у трьох областях

Обмежень руху немає.

Через негоду без світла залишилися 234 населених пункти у трьох областях
Фото: facebook/Державне агентство України з управління зоною відчуження

Станом на 7:00 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 234 населених пунктів у трьох областях.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через негоду у Чернігівській області знеструмлено 204 населені пункти, у Сумській - 23, Київській - 7. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

За інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечено. Обмежень руху немає.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 635 працівників та 539 одиниць техніки.

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