На 405-ому кілометрі автотраси Одеса-Київ встановили першу в Україні сонячну електростанцію, яка забезпечує живлення зовнішнього освітлення на ділянці дороги поряд із селом Знам'янка Одеської області. Наступним етапом робіт буде монтаж ще одного комплексу автономного освітлення на 406 кілометрі траси.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

"На автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 405 встановили першу сонячну електростанцію для живлення зовнішнього освітлення. Станція забезпечує освітлення ділянки дороги біля с. Знам’янка, на якій знаходиться розворот та початок крутого підйому. Нові ліхтарі живляться від сонячної енергії, що відповідає сучасним вимогам екології та економії ресурсів", - йдеться у повідомленні.

Сонячна електростанція складається з трьох трекерів із фотоелектричними модулями, встановлена потужність яких – 36 кВт. Трекери змінюють своє положення залежно від того, в якій точці небосхилу перебуває сонце. Панелі збирають сонячну енергію, а батареї її накопичують. Все працює в автономному режимі. Із заходом сонця автоматично запалюються ліхтарі.

Всього було встановлено 48 батарей, 120 сонячних панелей, 3 трекера-конструкції для панелей і 30 ліхтарів. Також було встановлено генератор, який включається, якщо протягом 3-4 днів тримається похмура погода.

Зазначається, що освітлення на сонячних батареях може успішно пропрацювати до 100 000 годин. Сучасні моделі такого обладнання мають захист від корозії, пилоутворення, а також атмосферних опадів і температурних перепадів.