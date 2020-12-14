Двоє неповнолітніх дівчат загинули впродовж доби, намагаючись зробити видовищне селфі. Нещасні випадки трапилися у Рівному і Львові.

Як повідомили у поліції Рівненської області, вчора, 13 грудня, близько 18:15 від медиків "швидкої" надійшла інформація, що по вулиці Пластовій обласного центру із даху семиповерхової будівлі впала неповнолітня дівчина.

Фото: Поліція Рівненської області

Поліцейські встановили, що дві 15-річні рівнянки, учениці 10 класу, перебували на даху недобудованого корпусу гуртожитку навчального закладу. Одна із дівчат під час фотографування не втрималась і впала. Від отриманих травм неповнолітня загинула на місці події: медикам не вдалося врятувати її життя.

Сьогодні, 14 грудня, близько 1:30 на оперативну лінію "102" у Львові надійшло повідомлення про тіло дівчини без ознак життя, виявлене на території товарного парку залізничної станції "Підзамче". Загиблу виявив на коліях машиніст потяга та викликав карету швидкої допомоги. Як попередньо встановили медики, дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом, інформують львівські поліцейські.

Правоохоронці встановили особу загиблої - 15-річної львів’янки, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки. За їх словами, дівчина пішла з дому ввечері 13 грудня і не повернулася.

Також попередньо встановлено, що ураження струмом дівчина отримала під час того, як робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач.

Фото: Поліція Львівської області

За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Як повідомляли, у Стрию підліток потрапив до реанімації після спроби зробити селфі на даху поїзда. Хлопець впав на рейки.