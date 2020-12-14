​Чорнобильський заповідник занесли до оновленої бази природоохоронних територій світу

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник занесли до оновленої бази природоохоронних територій світу (The World Database on Protected Areas).

Про це повідомляється на сайті заповідника.

Protected Planet - цеглобальна база даних про наземні та морські заповідні території, спільний проєкт програми ООН з охорони довкілля і Міжнародного союзу охорони природи.

"Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу - надзвичайно важлива подія не лише для заповідника, а й усієї України, адже це наближає нашу державу до виконання міжнародних зобов’язань, взятих у сфері охорони довкілля! Більше того, багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, включаючи підприємства та уряди у різних секторах, в т.ч. гірничодобувну, нафтогазову та фінансову галузі. Тобто, тепер WDPA надаватиме інформацію і про Чорнобильський заповідник", - зазначили у пресслужбі заповідника.

Нагадаємо, Чорнобильський заповідник створили у 2016 році, він розташований у зоні відчуження. Флора заповідника налічує 1256 видів рослин, 120 видів лишайників та 20 видів мохів. Серед них- червонокнижні рослини. На території заповідника живе 300 видів тварин, із яких 75 видів занесені до Червоної книги України.