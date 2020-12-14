Окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Минулої доби, 13 грудня, задокументовано дев’ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а у вечірній час - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував наших воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Схід" неподалік Водяного що біля Донецька бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів. А поблизу Водяного, що на приморському напрямку, противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем. На цій ділянці фронту, в районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає", - зазначили у штабі.

Від початку поточної доби, 14 грудня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, впродовж дня 13 грудня було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.