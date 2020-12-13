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На дорогах Київщини сьогодні “жовтий” рівень небезпеки через ожеледицю

У більшості областей України, крім південно-східної частини, ожеледь.

На дорогах Київщини сьогодні “жовтий” рівень небезпеки через ожеледицю
Фото: kyiv.24tv.ua

Сьогодні, 13 грудня вдень у більшості областей України, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Про це повідомили у ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентр.

На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Надзвичайники нагадують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Служба порятунку закликає вас дотримуватися правил безпечного кермування, щоб уникнути трагічних подій на автошляхах.

Водіїв закликають витримувати дистанцію між автомобілями, паркувати авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці, пересуватися слизькою дорогою на мінімальній швидкості, під час їзди не здійснювати різких маневрів, наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість і зважати на попередження відповідних служб.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличк повідомив, що зафіксовано більше тисячі звернень киян до травмпунктів.

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