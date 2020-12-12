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У ПЦУ виступили проти "ворожіння на Андрія"

"Ворожіння, як і викликання духів померлих та інші види так званої магії, є гріхом і прямо забороняється у Слові Божому".

У ПЦУ виступили проти "ворожіння на Андрія"
Фото: 1-rs.com

Православна Церква України не визнає традиційні розваги на свято Андрія Першозваного і виступає проти ворожіння у цей день.

Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у фейсбуці.

"Напередодні 13 грудня, що є днем пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, можна почути, що дівчата збираються «ворожити на Андрія». Існує повір’я, що «так можна зазирнути у своє майбутнє, дізнатися ім’я судженого та передбачити, чи щасливим буде подружнє життя». Насправді нічого спільного між днем пам’яті святого та ворожінням немає. Ворожіння, як і викликання духів померлих та інші види так званої магії, є гріхом і прямо забороняється у Слові Божому", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зазначили, що традиція збиратися вечорами та ворожити з’явилися ще в дохристиянські часи. Тоді люди святкували язичницьке свято Калити. Християни ж вшановують святого Андрія Першозваного як апостола та послідовника Христа.

"Тож життя і діяння святого апостола не мають нічого спільного з язичницькими традиціями та ритуалами, і пов’язувати ці народні повір’я з днем його пам’яті не варто. Тому, коли ми говоримо про ворожіння, забобони і прикмети на християнські свята, важливо пам’ятати, що це все маловір’я і прояви впливів лукавого. Спроби дізнатися про своє майбутнє, передбачити певні події − не принесуть душевного спокою та навіть можуть зашкодити, адже це гріх, який людина бере на свою душу", - наголосили в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розкритикували капелюх на головній ялинці країни і наголосили, що "потрібно мати здоровий глузд і увінчати її зіркою, яка і символізує Різдво". Після цього засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічних і різдвяних свят на Софійській і Контрактовій площах Ігор Добруцький розповів, що напередодні дня Святого Миколая, 19 грудня, на ялинці встановлять різдвяну зірку.

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