У місті Бровари на Київщині поліція затримала 44-річного чоловіка, який погрожував своїй родині гранатою.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

На спецлінію поліції "102" зателефонував неповнолітній хлопець. Він повідомив, що вітчим погрожує йому та матері бойовою гранатою.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехніки. Під час перемовин поліцейські вмовили зловмисника видати боєприпас.

Як з'ясувалось, таким чином чоловік намагався утримати кохану жінку, щоб та не пішла від нього.

Під час слідчих дій працівники поліції вилучили корпус гранати та підривач до неї, а також транспортно-пускові контейнери до реактивних гранат. Їх направлено на експертизи.

Фото: kv.npu.gov.ua

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме у ізоляторі тимчасового тримання. Наразі правоохоронці встановлюють шляхи походження боєприпасів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік підірвав гранату після візиту до колишньої дружини. В результаті вибуху йому відірвало частину руки.