​Шістьох виробників молочної продукції оштрафовано на 111,5 млн грн за несправжні масло і сир
​Шістьох виробників молочної продукції оштрафовано на 111,5 млн грн за несправжні масло і сир
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі завершив попереднє вивчення подій в Україні
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі завершив попереднє вивчення подій в Україні
Конституційний суд відповів на зауваження з боку Венеціанської комісії
Конституційний суд відповів на зауваження з боку Венеціанської комісії
Оксана Сухорукова: "До жовтня Міністерство охорони здоров'я витрачало гроші на що завгодно, крім кисню"
Оксана Сухорукова: "До жовтня Міністерство охорони здоров'я витрачало гроші на що завгодно, крім кисню"
Опублікована остаточна цього року таблиця коефіцієнтів УЄФА
Опублікована остаточна цього року таблиця коефіцієнтів УЄФА
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
У Кернеса погіршилось самопочуття і відмовили нирки, - речник міськради
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині чоловік погрожував дружині гранатою, щоб вона від нього не пішла

Зловмисника затримали поліцейські.

На Київщині чоловік погрожував дружині гранатою, щоб вона від нього не пішла
Фото: kv.npu.gov.ua

У місті Бровари на Київщині  поліція затримала 44-річного чоловіка, який погрожував своїй родині гранатою.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

На спецлінію поліції "102" зателефонував неповнолітній хлопець. Він повідомив, що вітчим погрожує йому та матері бойовою гранатою.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехніки. Під час перемовин поліцейські вмовили зловмисника видати боєприпас.

Як з'ясувалось, таким чином чоловік намагався утримати кохану жінку, щоб та не пішла від нього.

Під час слідчих дій працівники поліції вилучили корпус гранати та підривач до неї, а також транспортно-пускові контейнери до реактивних гранат. Їх направлено на експертизи.

Фото: kv.npu.gov.ua

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме у ізоляторі тимчасового тримання. Наразі правоохоронці встановлюють шляхи походження боєприпасів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)  Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше у  Харкові чоловік підірвав гранату після візиту до колишньої дружини. В результаті вибуху йому відірвало частину руки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також