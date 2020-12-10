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В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в McDonalds

З’ясувалося, що гранати в чоловіка не було.

В Одесі поліція затримала чоловіка, який зайшов у McDonalds на Дерибасівській і погрожував відвідувачам і персоналу, що підірве гранату.

Як повідомляє "Думська", на виклик прибула велика кількість поліцейських, пожежні команди і вибухотехніки, які оточили місце інциденту.

Згодом з’ясувалося, що гранати в чоловіка не було.

В обласній поліції повідомили, що чоловік у McDonalds тримав руку під курткою і заявив, що в нього граната. Він нібито збирався підірвати її і вимагав викликати поліцію. У зв'язку з інцидентом ввели спеціальну поліцейську операцію "Грім".

"Після кількох переговорів з чоловіком він був затриманий. Надана інформація про вибуховий пристрій була хибною. За словами чоловіка, до неправомірних дій його підштовхнула складне життя", - йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Раніше повідомляли, що в Одеській області 17-річному хлопцеві вибухом гранати відірвало руку. Юнак знайшов боєприпас у машині місцевого фермера.

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