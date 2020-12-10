Поїзди будуть курсувати під час січневого локдауну, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" не буде обмежувати рух поїздів під час січневого локдауну і забезпечить усі протиепідемічні заходи.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

"Укрзалізниця вітає рішення Уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні. УЗ як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею", - зазначив член правління "УЗ" Олександр Перцовський.

Пасажирів закликають дотримуватися маскового режиму та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм - звертатися до контакт-центру.

Раніше "Укрзалізниця" на зимові свята додала три поїзди: №143/144 Київ - Івано-Франківськ, Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта та №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ. Також відновлено курсування поїзда №134/133 Миколаїв - Рахів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня.