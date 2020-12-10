Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Дочка Тимошенко народила третю дитину
Дочка Тимошенко народила третю дитину
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поїзди будуть курсувати під час січневого локдауну, - "Укрзалізниця"

Пасажирів закликають дотримуватися маскового режиму та користуватися антисептиком.

Поїзди будуть курсувати під час січневого локдауну, - "Укрзалізниця"
Фото: Макс Требухов

"Укрзалізниця" не буде обмежувати рух поїздів під час січневого локдауну і забезпечить усі протиепідемічні заходи.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

"Укрзалізниця вітає рішення Уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні. УЗ як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею", - зазначив член правління "УЗ" Олександр Перцовський.

Пасажирів закликають дотримуватися маскового режиму та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм - звертатися до контакт-центру.

Раніше "Укрзалізниця" на зимові свята додала три поїзди: №143/144 Київ - Івано-Франківськ, Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта та №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ. Також відновлено курсування поїзда №134/133 Миколаїв - Рахів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також