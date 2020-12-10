Власника телеканалу ATR Ленура Іслямова в Криму заочно засудили до 19 років колонії суворого режиму

Підконтрольний РФ "Верховний суд" Криму виніс вирок по справі віцепрезидента Всесвітнього конгресу кримьских татар, власника телеканалу ATR Ленура Іслямова.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Його засудили до 19 років колонії суворого режиму з роком додаткових обмежень свободи та забороною участі в дільності ЗМІ терміном на два роки. Вирок оголосив голова колегії суддів Хиневич.

Віцепрезидента Всесвітнього конгресу кримських татар звинувачують за 8 різними статтями російського кримінального кодексу. Зокрема, окупаційна влада Криму звинувачує його в створенні на території Херсонської області батальону ім. Номана Челібіджихана, підриві опор ЛЕП у Криму та організації блокади Криму.

Ленур Іслямов не перебуває під слідством окупантів, оскільки мешкає на материковій частині України. У 2017 році окупаційна влада Криму продала на аукціоні чотири об'єкти, що належать Іслямову.

12 травня 2020 "верховний суд" Криму почав розглядати кримінальну справу стосовно Іслямова. Його звинувачують "в організації незаконного збройного формування, здійсненні диверсійних дій", а також за шістьма епізодами ст. 280.1 КК РФ (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ).