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"Суд" у Криму продовжив арешт чотирьом фігурантам "справи Хізб-ут-Тахрір"

Слухання відбулися у закритому режимі.

"Суд" у Криму продовжив арешт чотирьом фігурантам "справи Хізб-ут-Тахрір"
Фото: qha.com.ua

Так званий Верховний суд Республіки Крим продовжив термін утримання під вартою чотирьом фігурантам другої сімферопольської групи "справи Хізб-ут-Тахрір".

Усі процеси пройшли в закритому режимі. Родичів політв'язнів не допустили в зал засідання навіть на оголошення рішення, інформує "Кримська Солідарність".

Згідно з повідомленням, Яникову Асану, Сейтвелі Сейтабдієву й Акиму Бекірову продовжили термін перебування під вартою до 14 січня, а Ескендеру Сулейманову - до 9 січня 2021 року.

25 кримськотатарських громадських активістів звинувачуються в причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною. Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання "Кримська Солідарність". Умеров, Бекіров, Ізета, Базаров і Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації", до довічного позбавлення волі). Решта по ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації", до 20 років позбавлення волі).

Усім фігурантам справи було також пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення влади", до 10 років позбавлення волі).

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