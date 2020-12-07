ВАКС скасував зупинення розслідування проти колишнього першого віце-прем'єра

В липні цього року прокурор САП ухвалив постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Захист наполягав на її скасуванні.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні проти колишнього першого віце-прем'єр-міністра України.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"У понеділок, 7 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвоката колишнього першого віце-прем'єр-міністра України та скасувала постанову прокурора САП від 29 квітня 2020 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Дії колишнього посадовця, ім’я якого не називається, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зазначається, що ухвала ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, в липні 2019 року Служба безпеки України оприлюднила повідомлення про виявлення механізму привласнення бюджетних коштів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, що начебто був організований одним з віцепрем'єр-міністрів. Прізвище віцепрем'єра в повідомленні СБУ не зазначалося, але деякі ЗМІ припустили, що мовиться про Володимира Кістіона.

Пізніше це повідомлення було видалено з сайту СБУ.

Кістіон, який на той момент був зареєстрований кандидатом у народні депутати по одномандатному виборчому округу №11 (Вінниця), назвав звинувачення на свою адресу провокацією, метою якої був намір прибрати його з передвиборного поля.