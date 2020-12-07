ВАКС залишив під вартою екскомандувача Нацгвардії Аллерова

Вищий антикорупційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу екскомандувачу Нацгвардії України Юрію Аллерову.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"У понеділок, 7 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу колишньому очільнику Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

У суді додали, що ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у травні Національне антикорупційне бюро посилило підозру фігурантам кримінального провадження про нерівноцінність обміну квартирами між Національною гвардією і "Укрбудом". Серед них - колишній командувач НГУ Юрій Аллеров і колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась.

Слідство зібрало докази про те, що Аллеров міг отримати хабар за обмін квартир у ЖК "Аристократ" (центр Києва, вулиця Коновальця) на квартири в ЖК "Оберіг" (околиця Києва, Бориспільська вулиця).

Ідеться про 125 тисяч доларів, з яких 100 тисяч Аллеров нібито залишив собі, а 25 тисяч віддав заступнику начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил.

Крім того, Аллерову передали квартиру площею 76 кв. м і вартістю 1,82 млн гривень. Її оформили на близьку родичку екскомандувача під виглядом купівлі майнових прав за спеціальною ціною 592,8 тис. гривень.

Також слідство встановило факти використання Микитасем і посадовими особами компанії-забудовника офіційних документів (звітів про оцінку за замовленням ТОВ "Укрбуд Девелопмент"), які використовувалися в схемі.

Таким чином, Аллерову висунули звинувачення в отриманні хабара і співучасть у підробці документів, а Микитасю - пропозицію хабара, підробку документів і відмивання грошей. Раніше їм закидали тільки розтрату 81,635 млн гривень під час обміну квартир.

1 грудня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили ще одну підозру народному депутату Максиму Микитасю (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент").

Микитась підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

У Бюро заявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова "таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

У результаті таких дій детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров.

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров назвав чутками поширену Національним антикорупційним бюро інформацію щодо своєї причетності до "справи Микитася".Він вважає, що їх "поширює оточення глави НАБУ" Артема Ситника, хоча раніше його прізвище фігурувало в матеріалах суду