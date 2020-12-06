Поліція відкрила дві кримінальні справи через порушення на виборах у Кривому Розі

У день другого туру виборів мера надійшло 30 пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства повідомлень.

Під час другого туру виборів міського голови Кривого Рогу до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. За їх результатами складено два адмінпротоколи та відкрито два кримінальні провадження.

Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області.

"Станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. За результатами їх розгляду складено 2 адміністративні протоколи та відкрито 2 кримінальні провадження. За іншими зареєстрованими матеріалами буде проведена всебічна перевірка та прийняті законні рішення", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські продовжують здійснювати охорону на виборчих дільницях до повного підрахунку бюлетенів".

У поліції повідомили, що всі виборчі дільниці міста вчасно завершили роботу.

Нагадаємо, сьогодні у другому турі виборів у Кривому Розі за посаду мера змагалися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".

За даними екзит-полу, переміг кандидат від ОПЗЖ з майже 59% голосів.