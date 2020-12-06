Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)

У місті відбувся другий тур виборів.

Перемогу на виборах міського голови Кривого Рогу здобуває кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Павлов.

За нього проголосували 58,86% тих, хто прийшов на дільниці виборців, свідчать результати екзит-полу від "Центру дослідження розвитку територій".

Його суперник Дмитро Шевчик від "Слуги народу" набирає 41,14% голосів виборців.

Оновлення. В ефірі каналу "Україна 24" озвучені результати екзит-полів станом на 18:00, які були проведені на замовлення фонду "Українська політика". Відповідно до них, перемагає Дмитро Шевчик із 51,7% голосів. У Костянтина Павлова - 47,2%.

Спостерігачі громадянської мережі “ОПОРА” зафіксували порушення під час голосування. Зокрема, до виборчих дільниць невідомі підвозили літніх людей і члени кількох комісій дозволили проголосувати виборцям без паспортів.

За даними ОПОРИ, станом на 16:00 явка виборців у Кривому Розі склала 28%.

Нагадаємо, переможець першого туру виборів міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул оголосив про відмову брати участь у другому турі.

У 2016 році Вілкул переміг на позачергових виборах мера Кривого Рогу з 74% голосів.