Вілкул зняв свою кандидатуру з другого туру виборів мера Кривого Рогу за станом здоров'я

За словами медиків, він має проблеми з серцево-судинною системою і потребує тривалого лікування.

Чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул, який обирався від блоку "Українська перспектива", не братиме участь у другому турі виборів 22 листопада.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За словами Вілкула, взяти участь у другому турі виборів він не зможе за станом здоров'я.

Своїм "наступником" він назвав кандидата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Костянтина Павлова, який був на третьому місці і після зняття з виборів Вілкула виходить у другий тур. На другому місці - "слуга народу Дмитро Шевчик.

Як передає "Перший криворізький", Вілкул, якому 14 листопада виповнився 71 рік, днями повернувся у спеціалізовану міську лікарню №9 зі столичного Інституту серця, де він проходив обстеження. Про його госпіталізацію стало відомо 13 листопада. За словами медиків, він має проблеми з серцево-судинною системою і потребує тривалого лікування та реабілітації.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Відповідно до Виборчого кодексу, якщо жоден з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади, мера міста з понад 75 тис. виборцями не набирає понад 50% голосів, має відбутися повторне голосування, так званий "другий тур".

У 2016 році Вілкул переміг на позачергових виборах мера Кривого Рогу з 74% голосів.