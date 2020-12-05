Громадянина Чехії засудили до 3 років позбавлення волі за участь у бойових діях на боці "ДНР"

Празький Верховний суд замінив вирок для громадянина Чехії Павела Кафки, який у 2015-2016 роках брав участь у бойових діях на Донбасі з боку Росії, з умовного на реальний.

Про це повідомив у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Йдеться про громадянина Чехії Павела Кафку, який у 2015-2016 рр. воював на боці Росії на Донбасі. У липні ц.р. крайовий суд в м. Ческе Будєйовіце за "участь в організованому злочинному угрупованні" засудив його до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п’ять років, після чого і прокурор, і сам підсудний подали апеляції. І ось 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція – празький Верховний суд. Результат – вирок змінено з умовного на реальний! І вирок – остаточний. Тепер П.Кафка матиме три роки у в’язниці, щоб подумати, чи справді цей "рускій мір" був того вартий", - написав Перебийніс.

Фото: facebook/Yevhen Perebyinis

За словами посла, в суді Кафка стверджував, що вступив в проросійську групу на Facebook, і, побачивши там відповідні заклики, зробив російську візу і поїхав на Донбас нібито "допомагати цивільним, бездомним і працювати в лікарні". Як, однак, змогло довести обвинувачення, насправді він брав участь в реальних бойових діях проти ЗС України у складі незаконних військових формувань.

"Цей реальний термін ув’язнення проти чеського громадянина, що воював на Донбасі – важливий прецедент. Досі це були або умовні вироки (як проти Е.Ешту), або заочні (як у випадку з О.Грундом), або проти іноземців (громадянин Білорусі А.Фадєєв). Таких "героїв" у Чехії ще кілька десятків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі. Проте важливо, що чеські правоохоронці і суди поступово, але цілеспрямовано так чи інакше притягають їх до відповідальності. Переконаний, що рано чи пізно всі вони за свої злочини опиняться на лаві підсудних", - додав посол.

Нагадаємо, у жовтні 2019-го бойовика "ДНР" засудили до 10 років в'язниці з конфіскацією. 23-річний житель Макіївки 5 років воював проти ЗСУ.