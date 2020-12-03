Посли країн "Вишеградської четвірки" відвідали КПВВ "Золоте" в Луганській області

Посли Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі відвідали КПВВ "Золоте" у Луганській області.

Про це повідомила пресслужба посольства Польщі в Україні.

"У Луганській області посли країн "Вишеградської четвірки" проінспектували безпекову ситуацію, в тому числі відвідали нещодавно відкритий пункт пропуску "Золоте" на контактній лінії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відкрила всі КПВВ на лінії розмежування. Бойовики забороняли перетин у Золотому і Щасті.Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявляла, що російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування.

Для пропуску через КПВВ громадяни мають дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня 2020 року.

КПВВ були закриті з метою запобігання поширенню коронавірусу.