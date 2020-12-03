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Порошенко: усі депутати від "Європейської солідарності" підпишуть Кодекс доброчесності

Вимога стосується депутатів усіх рівнів.

Порошенко: усі депутати від "Європейської солідарності" підпишуть Кодекс доброчесності
Фото: скрін відео

Партія «Європейська Солідарність» запропонувала депутатам місцевих рад від своєї партії підписати Кодекс доброчесності. Про це у Рівному повідомив лідер партії, експрезидент України Петро Порошенко.

Кодекс містить 14 обов’язкових вимог ідеологічного, політичного та морально-етичного характеру, які напередодні ухвалила Центральна рада партії, зазначив Порошенко. Він наголосив, що за порушення передбачено санкції аж до відкликання депутата місцевої ради на підставі статті 37 закону України про статус депутатів місцевих рад.

«Ми – політична сила, яка цементує Україну. Ми єдина демократична опозиційна парламентська політична сила, яка має чітку ідеологію. Ми маємо абсолютно чіткі європейські принципи, принципи політичні і принципи моральні. І всі ці принципи ми після консультації з керівництвом обласних партійних організацій вирішили закласти, використовуючи абсолютно європейську практику, в дуже важливий документ – «Кодекс доброчесності депутатів». Не тільки місцевих рад – я наголошую, що його підтримують і підпишуть депутати і обласних, і Верховної Ради з «Європейської Солідарності», – наголосив Петро Порошенко.

«Ми з цим йдемо до людей, ми самі для себе встановлюємо принципи, якими ми маємо керуватися в нашій депутатській діяльності. Це не є принципи відданості «Європейській Солідарності», це не є принципи відданості Європі, це принципи відданості, прозорості і честі по відношенню до України, до наших виборців. Наголошую, що лише вчора ввечері його текст одноголосно після деякого доопрацювання погодила Центральна рада партії – вищий орган її керівництва в період між з’їздами», – зазначив лідер партії.

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